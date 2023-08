Il Barcellona la risolve nel finale: Pedri-Torres, 2-0 al Cadice

BARCELLONA (Spagna) - Dopo il pareggio a reti bianche nel match d'esordio contro il Getafe, il Barcellona batte 2-0 il Cadice e trova così il primo successo stagionale in Liga.

Col risultato in bilico fino all'82' è il giovane talento Pedri a sbloccare il risultato per i blaugrana di Xavi. In pieno recupero, e precisamente al 94', è poi Ferran Torres - su assist di Lewandowski - ad arrotondare il punteggio.

Barcellona-Cadice, tabellino e statistiche

Girona, tris al Getafe

Sale a quattro punti anche il Girona, fermato sull'1-1 dalla Real Sociedad nella prima giornata, e forte di un rotondo 3-0 inflitto quest'oggi al Getafe. Sblocca Herrera al 12', poi si scatena l'ex Reggina Stuani, in gol al 55' e al 65'.

Girona-Getafe, tabellino e statistiche