Lamela non basta al Siviglia: Kike Garcia show, 4-3 Alaves

Vitoria-Gasteiz (Spagna) - Seconda sconfitta in altrettante partite di Liga per il Siviglia di Mendilibar. Dopo il ko all'esordio in casa con il Valencia, gli andalusi sono stati battuti 4-3 a Vitoria-Gasteiz dal Deportivo Alaves.

Con in campo le vecchie conoscenze del calcio italiano Lamela, Ocampos e Suso, ma col Papu Gomez per 90' in panchina, il Siviglia resta in fondo alla classifica a zero punti.

Deportivo Alaves-Siviglia, tabellino e statistiche

Lamela-gol, decide la doppietta di Garcia

Il Deportivo Alaves sblocca il risultato al 12' con Rioja, che serve poi a Duarte al 44' l'assist del 2-2, dopo la rimonta del Siviglia arrivata grazie all'autorete di Abqar al 15' e il gol di Lamela al 41'. A decidere l'incontro è poi la doppietta firmata da Kike Garcia tra il 54' e il 59'. Al settimo di recupero accorcia Mir.

