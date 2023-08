Pedri-Bellingham: i ventenni terribili stanno travolgendo la Liga

Entrambi hanno appena vent'anni, ma sembrano scafati come se ne avessero dieci in più. Sentono il gioco come pochi e, soprattutto, sono centrocampisti polivalenti. Nelle prime due giornate di campionato a fare la parte del leone è stato specialmente l'inglese, arrivato al Real Madrid per oltre 100 milioni di euro in quello che, già adesso, sembra essere un investimento ripagato, vista la giovanissima età e l'impatto sul gioco e sui risultati del nativo di Stourbridge.

Bellingham si è già preso il Real

Protagonista ai Mondiali con l'Inghilterra, Bellingham è arrivato al Santiago Bernabeu come grande speranza del presente e del futuro dei blancos, facendo passare in secondo piano persino un obiettivo come Kylian Mbappé. E la sua irruzione è stata talmente devastante che Ancelotti ha modificato per lui il classico 4-3-3 in 4-3-1-2, dando all'inglese libertà assoluta per orbitare tra centrocampo e attacco. Una libertà premiata con tre reti e un assist in 171 minuti. La prestazione del weekend scorso ad Almeria è stata sublime: due gol da centravanti aggiunto che ribaltavano il risultato dopo il vantaggio degli andalusi e il tocco per il definitivo 1-3 di Vinicius. Dominio totale della scena da catalizzatore del gioco, ma anche da primo uomo a fungere da filtro. Bellingham sembra già fatto e finito e la sua completezza lo rende un elemento unico nella rosa di Ancelotti, nonché un socio perfetto per i rapidi Vinicius e Rodrigo.