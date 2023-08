Real Madrid, c'è sempre il sigillo di Bellingham: Celta battuto

Il Real Madrid continua a vincere a godersi il suo nuovo gioiellino del centrocampo. La squadra di Ancelotti , nella partita valevole per il terzo turno della Liga , si è imposta in casa del Celta Vigo con il risultato di 1-0 ottenendo il terzo successo consecutivo in campionato. Ancora una volta a decidere la sfida è stato il nuovo acquisto Jude Bellingham : il centrocampista inglese ha avuto un impatto clamoroso sui Blancos : con quello realizzato oggi il classe 2003 ha realizzato quattro gol nelle sue prime tre partite ufficiali.

Una statistica che fa sicuramente ben sperare i tifosi del Real, in quanto l'ultimo ad aver esordito in questa maniera fu Cristiano Ronaldo nel lontano 2009.

Las Palmas-Real Sociedad 0-0

Nel pomeriggio è andato in scena il match tra il Las Palmas e la Real Sociedad. Le due squadre si sono affrontate in maniera decisamente equilibrata, giocando alla pari per tutta la durata della partita e chiudendo la sfida con il risultato di 0-0. Entrambe le formazioni sono ancora a secco di vittorie in campionato: i padroni di casa venivano da una sconfitta e un pareggio, mentre gli ospiti collezionano il terzo punto consecutivo.