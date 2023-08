Liga, Muriqi sbaglia un rigore: Maiorca ko. Pari tra Cadice e Almeria

Pari per 1-1 tra Cadice e Almeria nella terza giornata della Liga. Padroni di casa avanti con Hernandez al 59', pari degli ospiti con Kaiky al 95'. Un rosso anche per parte nell'Almeria espulso Gonzalez per doppio giallo al 50', nel Cadice rosso diretto San Emeterio a tempo praticamente scaduto. Quattro punti in classifica per il Cadice, uno per l'Almeria.