Barcellona, paura e controrimonta: Lewandowski firma il 4-3 al Villarreal

Il Barcellona ottiene la seconda vittoria di fila in Liga e raggiunge quota 7 punti. Nel match valevole per la terza giornata del campionato spagnolo, la squadra di Xavi si è imposta in casa del Villarreal al termine di un match rocambolesco che si è chiuso sul risultato finale di 4-3.

Villarreal-Barcellona, la partita

I blaugrana iniziano bene portandosi in vantaggio di due gol con le marcature di Gavi e De Jong dopo appena 15'. Le emozioni nel primo tempo non finiscono, perchè i padroni di casa rialzano subito la testa e si portano sul 2-2 con le reti siglate da Foyth e Sorloth. Nel secondo tempo il Villarreal si porta addirittura in vantaggio con Baena al 50', ma il Barcellona non ci sta e si aggiudica la vittoria grazie alla controrimonta firmata da Ferran Torres al 68' e Lewandowski al 71'. Inutili i tentativi nel della squadra di Setién che esce dal proprio stadio a mani vuote.