Liga, il Villarreal esce sconfitto da Cadice: decisivo Machis

CADICE (Spagna) - Allo stadio Nuevo Mirandilla si apre la 4ª giornata della Liga con il successo netto del Cadice contro il Celta Vigo per 3-1. Ospiti subito avanti dopo 10' con Sorloth, Ramos pareggi al 18' e poi la svolta del match: espulsione diretta per Pedraza che lascia al 22' in inferiorità numerica "El Submarino Amarillo" e i padroni di casa ne approfittano. Gol al 30' su calcio di rigore di Machis (visto in Serie A con l'Udinese nella stagione 2018-19) che poi replica ad inizio ripresa (50') si assist di Escalante.