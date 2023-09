Bellingham come Ronaldo e Ibrahimovic: ancora in gol, vittoria Real

Il Real Madrid vince in rimonta al Bernabeu sul Getafe per 2-1 con rete decisiva di Bellingham al 95'.

Nella gara valida per la quarta giornata della Liga, ospiti in vantaggio con Mayoral all'11' e pareggio con Joselu al 47' per i Blancos che ribaltano il match nel finale grazie all'inglese restando a punteggio pieno in classifica con 12 punti. Bellingham ha raggiunto Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic e Fabregas in una particolare classifica: è il quarto giocatore ad avere segnato sempre nelle prime quattro giornate del campionato spagnolo.

Real Sociedad, manita al Granada

Nell'altro incontro, netta vittoria del Real Sociedad che supera 5-3 il Granada. La doppietta di Kubo e le reti di Barrenetxea e Zubimendi hanno regalato una grande vittoria ai padroni di casa: per gli ospiti in gol sono andati Boye e Zaragoza. Due le autoreti nella gara, una per parte e sono state quelle di Le Normand e Bosch.