Sergio Ramos-Siviglia, gli ultras non ci stanno: "Una mancanza di rispetto"

Grande entusiasmo nella piazza, che potrà contare su un difensore sì di 37 anni ma con enorme esperienza, oltre che con un palmares da fare invidia praticamente a chiunque, sia a livello di club che di nazionale.

Ramos al Siviglia, c'è chi dice no

Ramos ha espresso grande gioia per il ritorno a Siviglia: "Ho scelto di tornare perché avevo un debito nei confronti di mio padre, mio nonno e Antonio Puerta", queste le sue prime parole. Eppure, tra i supporter, non tutti sono contenti del Ramos Bis. Tra la tifoseria organizzata c'è un gruppo, quello dei Biris Norte, che ha diramato un comunicato molto duro nei confronti della società andalusa. "La semplice offerta per questo calciatore era già irrispettosa nei confronti di migliaia di tifosi del Siviglia che hanno subito il suo disprezzo in passato. Un’operazione del genere fa bene agli interessi di alcuni dirigenti, persone che non capiscono ciò che rende grande il Siviglia. Il sevillismo deve avere memoria e orgoglio. Siamo stufi di vedere come i dirigenti e i grandi azionisti del Siviglia danno priorità ai loro interessi economici rispetto a ciò che significa veramente essere tifoso di questa squadra. Lo diciamo ancora una volta: dignità, valori e rispetto dello stemma e della tifoseria sono le basi su cui deve essere sostenuta una realtà con più di cento anni di storia". Nonostante il fortissimo disappunto, il gruppo del Biris Norte ha confermato che "non ci saranno scioperi del tifo e/o contestazioni nel corso delle partite". L'astio nei confronti di Ramos è di vecchia data...