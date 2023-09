“Ho perso la famiglia per il terremoto, voglio studiare”: il Real lo aiuterà

"Realizzerò il sogno di mio padre di studiare ed essere qualcuno in futuro. Voleva che diventassi medico o insegnante. Voglio solo finire i miei studi" - ha raccontato tra le lacrime e i palazzi crollati. I Blancos lo accompagneranno in questo percorso.

Il Real Madrid pagherà gli studi di Abderrahim

Il club, dopo aver visto l'intervista, si è subito attivato per trovarlo e ha già localizzato Abderrahim. Il suo desiderio sarà esaudito. Il Real Madrid si farà carico delle spese per sostenere gli studi del ragazzo marocchino e per darli una mano a realizzare anche il sogno del padre. L'idea sarebbe di portarlo in Spagna per aiutarlo sia a livello psicologico, a superare questo brutto trauma, sia nella crescita formativa. La dirigenza delle merengues cercherà di inserirlo nell'Academy della società. Un bel gesto in una storia drammatica.