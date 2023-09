Real Madrid nella bufera: “scandalo sessuale, giocatori arrestati e indagati”

Mogán (Spagna) - La Guardia Civil ha arrestato tre giovani calciatori del Real Madrid a Mogán (Gran Canaria) per il loro presunto legame con la diffusione di un video di contenuto sessuale con una minore di 16 anni. Lo riportano diversi media spagnoli. Secondo quanto riporta El Confidencial, i giovani calciatori, tutti delle Canarie, sono accusati di aver diffuso successivamente il video ad altri compagni nella chat di squadra. L'intervento dell'autorità giudiziaria a loro carico sarebbe scattato a seguito della denuncia presentata il 6 settembre dalla madre della minore.

Il comunicato del Real Madrid

"Il Real Madrid comunica di aver appreso che un giocatore del Castilla e tre giocatori del Real Madrid C sono stati ascoltati dalla Guardia Civil in relazione a una denuncia relativa alla presunta diffusione di un video privato su WhatsApp. Quando il club avrà conoscenza approfondita dei fatti, adotterà le misure opportune", scrive il club spagnolo in una nota diffusa sul proprio sito ufficiale, da cui si apprende il coinvolgimento di un quarto calciatore.