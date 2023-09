Simeone, che tonfo: l'Atletico ne prende tre a Valencia!

L'Atletico Madrid rimedia la prima sconfitta del suo campionato. Nel match valevole per la quarta giornata della Liga, il Valencia in casa si è imposto nettamente per 3-0 contro la squadra di Simeone. Gli ospiti, dopo aver vinto dominando contro il Vallecano (7-0), forniscono una prestazione non all'altezza delle aspettative e tornano a casa con zero punti dopo la doppietta di Duro e la rete di Guerra. Nell'altra sfida del pomeriggio l'Athletic Bilbao si è imposto senza problemi per 3-0 contro il Cadice.