Girona, quarta vittoria di fila e terzo posto: 4-2 in casa del Granada

Il Girona non sembra avere intenzione di fermarsi. La squadra di Michel , nel match valevole per la quinta giornata del campionato spagnolo, si è imposta con il risultato di 4-2 in casa del Granada grazie alle reti nel primo tempo di Tsygankov , Savio e Lopez e di Couto nel finale. Gli ospiti, fino a questo momento, si stanno rivelando una bella sorpresa in Liga : con il successo di oggi il Girona ha infatti raggiunto il Barcellona al secondo posto collezionando un pareggio e quattro vittorie consecutive.

Granada-Girona, la partita

Il Girona entra subito bene in campo e sblocca la sfida al 22' con la rete di Tsygankov. I padroni di casa non sembrano in grado di opporre resistenza e subiscono anche il raddoppio di Savio (che aveva anche realizzato l'assist per il primo gol) al 34'. Il primo tempo non fa che sottolineare la differenza tra le due squadre e al 34' Lopez sfrutta al meglio il passaggio decisivo di Dovbyk realizzando il tris per la sua squadra. Nel secondo tempo il Granada prova a rialzare la testa e realizza il gol dell'1-3 Uzuni prima di avvicinarsi ulteriormente al pareggio con la rete di Boye all'85'. A rendere vani gli sforzi della squadra di casa ci pensa però Couto, realizzando la rete del definitivo 4-2 all'89'.