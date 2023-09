Xavi e il contratto Barcellona, sorpresa in conferenza: "Rinnovo, ma..."

Nella conferenza stampa alla vigilia del match casalingo di campionato contro il Celta Vigo di sabato, il tecnico blaugrana ha annunciato che prolungherà il rapporto con il club per un altro anno.

Xavi: "Molto contento del rinnovo"

Xavi si è detto "molto contento" del suo imminente rinnovo di contratto con il club con cui, da giocatore, ha disputato 505 partite in 17 stagioni. L'ex centrocampista spagnolo è arrivato sulla panchina del Barcellona a novembre 2021 in sostituzione di Ronald Koeman e nella passata stagione ha conquistato il titolo della Liga e la Supercoppa di Spagna. Sul momento della sua squadra, attualmente seconda in campionato a -2 dagli eterni rivali del Real Madrid, il tecnico catalano ha dichiarato: "Siamo in un processo di formazione e costruzione, però stiamo svolgendo un lavoro eccellente, a partire dalla dirigenza, dall'area sportiva e dallo staff. Questa è la stagione del consolidamento, tanto del gioco quanto dei risultati". Su Joao Felix: "Abbiamo visto un ottimo Joao Félix. Ha un grande talento, fa la differenza. Lui e Cancelo ci aiutano".