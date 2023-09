Williams e Sancet, Alaves ko: Athletic Bilbao secondo con il Barcellona

L'Athletic Bilbao si impone senza troppi problemi in casa dell'Alaves. Nella partita valida per la sesta giornata della Liga la squadra di Valverde ha vinto con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Williams e Sancet. Vittoria importante per il morale della squadra ospite, che con il successo di oggi raggiunge il Barcellona al secondo posto con 13 punti, anche se con una partita giocata in più. Si tratta della seconda vittoria di fila per l'Athletic Bilbao, che nell'ultimo turno si era imposto per 3-0 contro il Cadice.