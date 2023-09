Barcellona pazzesco: sotto 0-2 a 15' dalla fine fa tre gol e la vince!

Dopo la larga vittoria in Champions League contro l'Anversa, il Barcellona vince anche in campionato, soffrendo contro la squadra di Benitez che si era portata in vantaggio nel primo tempo con Larsen per poi raddoppiare nella ripresa con Douvikas. L'impresa del Celta sembrava cosa fatta ma in otto minuti la squadra di Xavi ha ribaltato il tutto grazie alla doppietta di Lewandowski e al gol della vittoria firmato da Cancelo. In classifica, il Barça torna momentaneamente primo col Girona mentre il Celta Vigo resta fermo in 17esima posizione a quota 4 punti.

Manita Girona, solo un pari per il Siviglia

Il Girona batte per 5-3 il Maiorca e vola momentaneamente al primo posto in classifica e, in attesa del derby di Madrid di domani, si porta a quota 16 nella Liga spagnola. A decidere il match le reti dell'ex Napoli David Lopez, Dovbyk (su rigore), Martin, Herrera e Savio. Inutili per gli ospiti i guizzi dell'ex laziale Muriqi, che su rigore aveva sbloccato il match, e Prats (doppietta). Il Maiorca resta nelle zone di bassa classifica con soli 5 punti in bottino. Pareggio a reti bianche tra Osasuna e Siviglia: con questo pari la formazione allenata da Arrasate si porta a 7 punti in classifica, mentre la compagine diretta da Mendilibar sale a quota 4.

Tutto su Almeria-Valencia