Girona, tutti all'attacco: i segreti della sorpresa di questo avvio di Liga

BARCELLONA - La capolista che non ti aspetti. A sorprendere di più del fatto che il Girona sia in vetta, assieme al Barcellona, alla classifica della Liga non sono i 16 punti dopo sei giornate, ma il modo in cui sono arrivati. E già, perché lontano da ogni stereotipo di "piccola e catenacciara", la squadra di Michel gioca a calcio con un entusiasmo e una voglia di offendere che di piccolo e catenacciaro non hanno davvero nulla. E, del resto, già la scorsa stagione il club catalano, uno dei satelliti della galassia City, aveva dimostrato di poter provocare più di un grattacapo ai cosiddetti top team, mettendo in grossissime difficoltà il Barça al Camp Nou e umiliando il Real Madrid a Montilivi.