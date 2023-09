Guler, nuovo infortunio per il talento del Real Madrid: le condizioni

MADRID (Spagna) - Carlo Ancelotti perde Arda Guler.Il 18enne centrocampista offensivo turco, acquistato lo scorso luglio dal Fenerbahce per venti milioni di euro, reduce da un intervento chirurgico al ginocchio destro il mese successivo e ancora in attesa dell'esordio ufficiale con la prima squadra dei Blancos allenata dal tecnico emiliano ex Juve e Milan, si è fermato per un problema muscolare.