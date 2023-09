"Sergio Ramos shock, casa svaligiata: erano presenti i quattro figli"

La rapina notturna è avvenuta mentre l'ex Real Madrid e Psg era impegnato nella gara casalinga degli spagnoli in Champions League contro il Lens (1-1).

Sergio Ramos, rapina in casa

I quattro figli del centrale, con i loro tutori, si trovavano nella fattoria La Alegria (Bollullos de la Mitacion), e fortunatamente non hanno riportato conseguenze. Al momento della rapina, Ramos era in campo allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan per l'impegno europeo mentre la moglie Pilar Rubio era fuori città per altri motivi professionali.