Brahim Diaz trascina il Real Madrid di Ancelotti, il Girona resta in vetta

Real Madrid vincente ma non capolista. La squadra di Carlo Ancelotti ha infatti battuto 2-0 il Las Palmas al Santiago Bernabeu, riuscendo però ad agganciare solamente il secondo posto in Liga .

La vetta del campionato spagnolo è infatti occupata dal Girona, che nel frattempo ha ottenuto una grande vittoria per 2-1 sul campo del Villarreal. Termina invece 2-2 la sfida tra Athletic Bilbao e Getafe.

Brahim Diaz e Joselu a segno, Eric Garcia decisivo

Nella sfida di Madrid decidono le reti dell'ex Milan Brahim Diaz al 45'+3 e di Joselu al 53'. Il gol che vale il primo posto in classifica per la squadra catalana lo segna al 62' Eric Garcia, che stende il "sottomarino giallo" dopo che Artem Dovbyk al 57' aveva pareggiato il rigore segnato al 49' da Dani Parejo per i padroni di casa.

