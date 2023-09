Griezmann-Riquelme: l'Atletico Madrid vince ancora, Osasuna ko

I Colchoneros si sono imposti di misura per 2-0 sul campo dell'Osasuna grazie al gol realizzato da Antoine Griezmann al 20' :da un pessimo rinvio del portiere Fernadez l'Atletico recupera palla, Lino mette in mezzo, Morata devia la prima volta, Fernandez para ma sulla respinta il francese è lesto nel tap-in in rete. I Ragazzi di Simeone salgono al 5° posto (13 punti) a -1 dal 4° posto dell'Athletic Bilbao. All'81' Riquelme chiude i giochi con il raddoppio ancora con Lino protagonista. All'84' Morata viene ammonito e tre minuti più tarrdi riceve il 2° certellino giallo, qusta volta per proteste, e viene espulso.

Osasuna-Atletico Madrid, tabellino e statistiche

Nelle altre due partite in programma due pareggi per 1-1: Samu segna al 73' il gol del pari per il Betis a casa del Celta Vigo (in inferiorità numerica) mentre Boye risponde Diao per il pareggio casalingo del Granada contro il Betis.