Sergio Ramos autogol: il Barcellona batte il Siviglia e vola in vetta

BARCELLONA (Spagna) - Dopo il pari contro il Maiorca, il Barcellona ritrova la vittoria in Liga passando per 1-0 nell'anticipo dell'ottava giornata contro il Siviglia. A regalare i tre punti al Barça, scherzo del destino, è Sergio Ramos che con una sfortunata autorete lancia la formazione di Xavi momentaneamente in vetta alla Liga.

Serata difficile per gli azulgrana che provano nel primo tempo ad affondare con Felix e Raphinha non riuscendo però a superare la difesa andalusa. Prima dell'intervallo il brasiliano è costretto a dare forfait per infortunio con il Siviglia che prova a farsi vedere dalle parti della porta avversaria con i tentativi di Lukebakio. Nella ripresa lo spartito è simile con Lewandowski da una parte e l'ex Rakitic dall'altra a cercare la via del gol. Gol che arriva ad un quarto d'ora dal termine con il cross per la testa di Yamal che diventa una palla velenosa per Sergio Ramos, poco rapido nel gestire il rimbalzo e decisivo nel superare Bonou per l'1-0 che decide la sfida.

