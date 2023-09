Barcellona-Siviglia, guerra aperta: cosa è successo prima della partita

Xavi Hernández non è preoccupato. Per sua stessa ammissione il tecnico del Barça ha «poco tempo per riflettere su questi temi» perché il suo lavoro è quello di «migliorare la squadra». Tutto intorno, però, non si parla d’altro e la decisione del giudice istruttore Aguirre di portare in aula il Barça in qualità di imputato nel caso Negreira ha provocato una forte ondata di indignazione.

Al solito Javier Tebas («sì, è corruzione») si è aggiunto ufficialmente il Siviglia, battuto ieri sera dei blaugrana (che hanno riconquistato la vetta della classifica in attesa del big match di oggi a Montilivi). Con un comunicato stampa diffuso tre ore e mezza prima del fischio d’inizio, il club andaluso ha fatto sapere di non aver partecipato al consueto pranzo tra i dirigenti delle due società annunciando che il presidente Pepe Castro non si sarebbe accomodato in tribuna d’onore, come prassi vuole, accanto a Joan Laporta: «Manifestiamo la nostra indignazione e repulsione verso le pratiche realizzate dagli ex dirigenti del Barcellona imputati nel caso Negreira».

Una vera e propria dichiarazione di guerra alla quale il Barça ha risposto in maniera perentoria e veemente definendo «ingiustificato e improprio l’attacco del Siviglia, un’offesa inaccettabile» anche e soprattutto perché «il procedimento giudiziario si trova in fase istruttoria molto prematura». Ed è per questa ragione che il club blaugrana ha deciso di «rompere tutte le relazioni» fino a quando la società andalusa «non rettificherà». La sensazione, però, è che non succederà e che altri club potrebbero seguire l’esempio del Siviglia. Lo stesso Carlo Ancelotti, alla vigilia della sfida di oggi a Girona, si è detto «preoccupato come tutti, del resto». Beh, tutti tranne Xavi.