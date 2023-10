Liga, il Las Palmas vince in rimonta: che beffa per il Celta di Benitez

L'ottavo turno del campionato di Liga si chiude con una clamorosa vittoria in rimonta del Las Palmas in casa contro il Celta Vigo. La squadra di Garcia Pimienta, sotto fino all'84' minuto di gioco per il gol di Douvikas al 67', è riuscita a vincere 2-1 con due gol nel finale di gara: prima il pari di Viera su rigore e poi al 97' il 2-1 definitivo firmato da Cardona.