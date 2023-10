Yamal, un record da farsela sotto...L'incredibile episodio in Porto-Barcellona

L'emozione può fare brutti scherzi ed è quello che è successo a Yamal. Il baby talento classe 2007, che ha rinnovato nelle scorse ore con il Barcellona (clausola monstre) , ha sancito un altro record, diventando il più giovane calciatore a giocare da titolare in Champions League a soli 16 anni e 83 giorni. Ha superato il record dell'ex Chelsea Celestine Babayaro , che durava dal lontano 1994. Ma un episodio ha reso cinematografica la partita dello spagnolo. Poco dopo il 75' il giocatore ha abbandonato il campo, sfruttando una pausa. Il motivo? Lo ha spiegato Xavi nel post partita. Nulla di preoccupante, i tifosi blaugrana possono stare sereni.

Yamal scappa dal campo: Xavi spiega il motivo

Al termine della partita ci ha pensato Xavi a spiegare quanto successo a Yamal: "Lamine si è sentito male, aveva mal di pancia. Lo abbiamo fatto andare in bagno...poi mi è stato detto che non sarebbe potuto più rientrare". Un cambio obbligato, insomma. L'ala del Barcellona sta convincendo sempre di più l'allenatore, che gli sta dando molta fiducia. Dopo l'esordio dello scorso anno, ora il talento è entrato in pianta stabile nelle rotazioni della squadra e contro il Siviglia ha anche propiziato l'autogol di Sergio Ramos.

Yamal, il più giovane titolare in Champions: la top 10

Contro il Porto, Yamal è entrato in una speciale classifica, quella dei più giovani a partire dal primo minuto in questa competizione. Per soli 3 giorni ha battuto l'ex portiere del Chelsea. Nella top 10 è presente anche Gavi, sinonimo della grande bontà del progetto del Barcellona.