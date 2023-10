Tris Athletic Bilbao: Guruzeta, Garcia e Sancet affondano l'Almeria

BILBAO (Spagna) - Tutto facile per l'Athletic Bilbao che nel nono turno di Liga passa senza problemi al San Mames contro il fanalino di cosa Almeria. La formazione di Valverde sale al quarto posto in solitaria in attesa di tutti gli altri match del weekend, momento complicato per gli uomini di Lasarte ultimi a quota tre punti e unica squadra della Liga ancora a secco di vittorie in questa stagione. Una rete di Guruzueta nel primo tempo e le firme nella ripresa di Dani Garcia e Sancet regalano il successo ai biancorossi, tornati a sorridere dpo il ko con la Real Sociedad nel turno precedente.