Bellingham asfalta l'Osasuna, il Real Madrid risorpassa il Girona

La Liga cambia padrone, poi lo ritrova. E chi poteva essere se non il Real Madrid ? La squadra di Carlo Ancelotti ha travolto l'Osasuna tornando nuovamente in vetta al campionato spagnolo , dopo essere stata per qualche ora seconda per la vittoria del Girona sul campo del Cadice.

Real, Bellingham on fire: doppietta prima dei gol di Vinicius e Joselu

L'uomo copertina per i blancos è ancora una volta Jude Bellingham. Il 20enne inglese, reduce da una grande prestazione in Champions League a Napoli, ha messo a segno altri due gol nella vittoria per 4-0 del Real Madrid contro l'Osasuna. Dopo le reti di Bellingham (9' e 54') le merengues hanno chiuso i conti con Vinicius (65') e Joselu (70') che all'84' ha anche fallito un calcio di rigore. Il Girona può così accontentarsi momentaneamente del secondo posto, in attesa che il Barcellona scenda in campo domenica a Granada, dopo la vittoria per 1-0 firmata Aleix Garcìa (59') sul campo del Cadice rimasto in dieci al 12' per l'espulsione dell'ex Udinese Darwin Machìs.