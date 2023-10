Ancellotti riceve la Laurea ad honorem: “Ecco cosa mi ha insegnato il calcio”

Il discorso di Ancelotti

Visibilmente commosso ha dichiarato: "Ricevo questa laurea e qualcuno dirà che di esami ne ho fatti pochi. In realtà ne ho fatti tanti e ogni tre giorni ne faccio ancora. Esami in cui vengo giudicato, motivo per cui devo prepararmi. Quando mi chiamano dottore mi piace, ai miei giocatori dirò 'potete chiamarmi dottore'". Queste alcune parti della sua lectio doctoralis: "Lo sport è stato per me una grandissima scuola di vita perché insegna a confrontarti e competere contro te stesso, è uno strumento importantissimo per migliorarsi. Il calcio mi ha insegnato tante cose: la relazione e il rispetto degli altri, delle regole e dell'autorità, l'impegno a gestire un gruppo, saper ascoltare e stare al passo con i tempi che cambiano.

Nel mio ambito ritengo fondamentale la cura e il rispetto per la persona che è ¨quello che uno è¨ e non quello che uno fa. Io sono calmo, tranquillo e molto paziente però non so se sia un pregio - ammette - Questo è un mondo dove l'equilibrio ha una componente importante, il mio carattere mi ha aiutato a gestire bene sia le vittorie che le sconfitte. Poi ha concluso: "È stato un viaggio lunghissimo, bello, intenso, appassionante e continua a esserlo. La cosa più importante è la passione e non la compri al mercato. A me il calcio piace, mi piacciono moltissimo l'incertezza e l'imprevedibilità di questo sport. Non ha mai rappresentato per me né un sacrificio né un lavoro. Era così a 15 anni, è così ancora oggi."