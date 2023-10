Analizziamo le quote vincenti della Liga, mai così equilibrata come oggi

Prosegue la Liga spagnola, con scontri al vertice e risultati a volte inaspettati che riescono a mettere in difficoltà anche gli scommettitori più esperti . Mai come quest’anno il massimo campionato di calcio spagnolo è stato così equilibrato, e lo sarà con molta probabilità fino a fine stagione. Dunque, vi invitiamo a seguire i pronostici Liga dei nostri esperti per consigli scommesse e schedine sempre vincenti.

Per ogni giornata troverai anche le statistiche gara e di squadra, i confronti con le migliori quote presenti online, i riferimenti storici dei match passati e molto altro ancora. Gli operatori di betting propongono inoltre bonus scommesse che possono essere utilizzati per avvicinarsi con responsabilità a questo mondo. Sfruttare le numerose promozioni offerte dai siti di gioco, infatti, è il modo migliore per ottenere il massimo dalle scommesse sportive. Ma torniamo al campionato in corso.

Real Madrid e Barcellona sono come sempre le due grandi favorite per la vittoria finale. I Blancos di Carlo Ancelotti si apprestano a conquistare il 36° titolo della loro storia dopo l’ultimo vinto nella stagione 2021-22 e confermarsi ancor di più la squadra più titolata di Spagna e del Mondo. Dall’altra parte, il Barcellona non resterà di certo a guardare, e proverà a bissare il successo della scorsa stagione (il 27° della storia blaugrana dopo l’ultimo del 2018-19).

Tra le due litiganti si inserisce però la solita, terza incomoda: l’Atletico Madrid. La squadra del Cholo Simeone è da tempo una delle realtà più temute di spagna e d’Europa, e già nella stagione 2020-21 ha saputo imporsi in campionato alzando l’11° titolo della sua storia. Anche quest’anno punta ai piani alti della classifica e di certo renderà la vita delle due contendenti molto difficile.

Non dimentichiamo poi le altre realtà iberiche, sempre presenti e mai da sottovalutare. Come il Real Sociedad, ad esempio, il Siviglia, il Villarreal e il Real Betis. Tutte squadre che sanno farsi valere e possono intralciare a modo loro il cammino delle tre protagoniste.

Il sito scommesse Snai banca il Real Madrid con un interessante quota di 1.90 nel mercato Antepost/Vincente Liga. Appena sotto troviamo il Barcellona di Xavi, bancato a 2.10. Molto più staccato, invece, l’Atletico Madrid, che viene offerto a 9.00.

Altri siti scommesse seguono la linea di Snai, offrendo all’incirca le stesse quote: Eurobet, ad esempio, offre il Real a 1.95, il Barcellona a 2.10 e l’Atletico a 9.00; su William Hill c’è maggiore fiducia verso i Galacticos, che troviamo offerti a 1.72, mentre il Barcellona viene bancato a 2.37. Anche per l’Atletico de Madrid c’è una quota più bassa rispetto alla media (7.00). Quote decisamente più alte su Better Lottomatica, con il Real bancato a 3.50 e il Barcellona a 4.00, mentre l’Atletico viene offerto a 8.00.

Significativa anche l’opzione offerta da Snai nel mercato Antepost, e cioè la vincente senza Real Madrid e Barcellona, che evidenzia come la sfida al vertice sia principalmente rivolta alle due avversarie di sempre. Praticamente si tratta di scommettere sulla terza classificata. Troviamo quindi, com’era ovvio, l’Atletico Madrid principale indiziata per occupare il gradino più basso del podio (offerta a 1.45), seguita da Athletic Bilbao a 6.00 e Real Sociedad a 8.00.

Snai si spinge anche più avanti nel mercato Antepost, presentando l’opzione Migliore del Gruppo nella quale bisogna pronosticare quale sarà la squadra meglio piazzata del gruppo, composto da Atletico Bilbao, Sociedad, Villarreal e Betis. Praticamente si tratta di scommettere quale sarà la quarta classificata dando per scontato che i primi tre posti saranno occupati dalle solite tre. In questo gruppo, l’Athletic Bilbao è leggermente favorito rispetto al Sociedad (2.25 contro 2.75), mentre seguono a distanza Villarreal (4.50) e Betis (6.00).