Barcellona, piace Alvarez: la chiave per strapparlo al Manchester City

Il direttore dell'area tecnica Deco è alla ricerca di un bomber per il Barcellona. Dopo aver ingaggiato il giovane attaccante brasiliano Vitor Roque, che dovrebbe unirsi alla squadra guidata da Xavi già a gennaio, si pensa a trovare un'alternativa a Robert Lewandowski sia per il presente sia a lungo termine dato che l'attaccante polacco ha ormai 35 anni e non è da escludere possa cedere al canto della sirene di mercato dall'Arabia Saudita. Al club blaugrana piace molto attento l'attaccante argentino Julián Álvarez. Campione del mondo con l'Argentina in Qatar, è considerato uno dei migliori prospetti del calcio mondiale. Il Manchester City non ha esitato a ingaggiarlo nel gennaio 2022 per poco più di 21 milioni di euro lasciando il giocatore in prestito al suo ex club, il River Plate, fino all'estate dello stesso anno.