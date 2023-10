Barcellona, Laporta finisce sotto inchiesta nel caso Negreira

Cosa rischia Laporta

Come riportato da Marca: "Il magistrato non sarebbe d’accordo con la Procura Anticorruzione. Quest’ultima aveva escluso Laporta dalla denuncia per i 7,3 milioni di euro pagati dal Barcellona a Negreira e a suo figlio tra il 2001 e il 2008. Secondo la Procura, la sua partecipazione ai fatti durante la sua prima presidenza, tra il 2003 e il 2010, sono prescritti. Tuttavia il giudice istruttore ricorda che i fatti indagati, possono costituire, tra gli altri, un delitto di corruzione continuata. Ragion per cui, ai sensi del codice penale, il termine di prescrizione è di dieci anni dal giorno in cui è stato commesso o la condotta criminale è cessata. In questo caso si parla di luglio 2018, data dell’ultimo pagamento a Negreira e suo figlio. In questo modo, secondo i calcoli del magistrato, ai presidenti e ai dirigenti del Barcellona si dovrà applicare il termine di prescrizione di dieci anni a partire dal 17 luglio del 2018, tenendo conto che la sanzione da infliggere è da sei a sette e un mezzo anno, perché si tratta di un reato di corruzione continuativo".