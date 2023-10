Real Madrid, Ancelotti: "Guler come Bellingham. Ramos? Se segnasse..."

Il Real Madrid è pronto a tornare in campo dopo la sosta. Otto vittorie e una sola sconfitta, quella nel derby contro l' Atletico , primo posto in classifica e il Siviglia dell'ex Sergio Ramos come avversario per ripartire. In conferenza stampa Carlo Ancelotti , dopo aver ricevuto la laurea magistrale honoris causa dall'Università di Parma in Scienze e tecniche delle attività motorie preventve e adattate, ha parlato proprio della gara di domani delle 18:30.

Siviglia-Real Madrid, conferenza Ancelotti

Carlo Ancelotti ha presentato la sfida contro il Siviglia: "Pretenderanno molto da noi, hanno cambiato allenatore e hanno molta qualità nella loro rosa. Sarà dura, come sempre. Sono più preoccupato che potremmo aver dimenticato quello che abbiamo fatto prima della pausa. Non abbiamo avuto il tempo di lavorare sulle cose, ma spero che possiamo tornare allo stesso livello". Sull'ex Ramos: "Mi piace vederlo e salutarlo. Ovviamente tutti i giocatori che ho avuto mi sono molto affezionato, e lo sono soprattutto lui. Se non avesse segnato nella finale di Champions League, probabilmente non sarei qui. Per tutto quello che ha fatto, penso che tutti gli siano molto affezionati, soprattutto a me. Sarà una grande partita perché c'è una vera qualità. Se segnasse un gol, può fare quello che vuole".

Sulla condizione della squadra: "La squadra sta facendo bene, chi è rientrato è in buone condizioni. I giocatori del Sud America hanno recuperato bene e si sono allenati bene. Tutti sono disponibili, anche Alaba. Abbiamo avuto un problema con Ceballos e non sarà disponibile. E' una settimana importante e pensiamo di essere ben preparati". In chiusura su Guler: "Sta abbastanza bene. Gli manca un po' di forma fisica, ma avrà la sua occasione tra un paio di settimane. È un giocatore offensivo e può giocare in ogni posizione. Può essere un numero 10 come Bellingham, ma gioca anche largo. Può giocare in molte posizioni".