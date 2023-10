Griezmann trascina l'Atletico con una tripletta. Real bloccato da Ramos

Pari per 1-1 per il Real Madrid sul campo del Siviglia del grande ex Sergio Ramos nella decima giornata della Liga . Padroni di casa avanti nel secondo tempo, al 29', grazie ad un'autorete di Alaba , pari dei blancos quattro minuti dopo con Carvajal . Con questo pari la formazione di Ancelotti - eurorivale del Napoli - è in testa a 25 punti in classifica, mentre la compagine guidata da Alonso sale a quota 9.

Pareggio per 1-1 anche tra Getafe e Real Betis. Roca al 1' porta in vantaggio gli ospiti, al 17' il pari dei padroni di casa con l'ex Roma Mayoral. Vittoria di misura invece per 1-0 per la Real Sociedad contro il Maiorca. A decidere il match un guizzo di Mendez al 64'. Con questo successo la Real Scciedad - eurorivale dell'Inter - si porta a 18 punti in classifica, mentre il Maiorca resta fermo a quota 8.

L'Atletico vince, super Griezmann

L'Atletico Madrid, infine, trova il successo per 3-0 in casa del Celta Vigo grazie alla super tripletta di Griezmann. Il francese, dopo il rosso a Villar che ha lasciato in dieci i padroni di casa, prima sblocca su rigore nel primo tempo e poi nella ripresa firma il raddoppio e il definitivo tris. I colchoneros salgono così a 22 punti, a meno 3 dalla capolista Real e con una partita in meno rispetto ai blancos.

