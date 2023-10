Girona scatenato, manita in rimonta: è vetta in Liga col Real

Successi di Girona e Rayo Vallecano nelle due partite pomeridiane valide per la decima giornata della Liga . La squadra rivelazione del campionato spagnolo ha battuto per 5-2 in rimonta l' Almeria ultima in classifica grazie alle reti nel primo tempo di Martin e di Dovbyk (autore di una doppietta), mentre nella ripresa ci pensa Savio a calare il poker. All'85' la quinta rete che porta la firma di Stuani . Non basta all'Almeria la doppietta in avvio di Leo Baptistao .

Las Palmas-Rayo Vallecano 0-1

In precedenza il Rayo Vallecano si era imposto per 1-0 in trasferta sul campo del Las Palmas con un gol di Bebe nel finale. I padroni di casa sbagliano un rigore nel primo tempo con El Haddadi. Ospiti in dieci nel finale per il rosso a Valentin. In classifica, il sempre più sorprendente Girona aggancia in vetta il Real Madrid (che ieri ha pareggiato contro il Siviglia) con 25 punti. Rayo Vallecano settimo con 16 punti.