Barcellona-Real, in Inghilterra non si potrà vedere il Clasico: il motivo

Barcellona- Real Madrid non sarà trasmessa in tv in Inghilterra . I tifosi inglesi che avrebbero voluto gustarsi le giocate di Jude Bellingham nel suo primo Clásico , sabato prossimo alle 16:15 (ora italiana e spagnola), dovranno farsene una ragione. Il motivo? Nel Regno Unito esiste una legge per favorire la presenza dal vivo negli stadi : è in vigore dagli anni '60 ed è stata confermata fino al 2029. Questa legge vieta alle emittenti televisive di trasmettere le gare di calcio nella fascia oraria dalle 14:45 alle 17:15 (ora locale) . Il fuso orario (l'Inghilterra è un'ora indietro rispetto alla Spagna) fa cadere Barcellona-Real Madrid esattamente al centro della fascia nella quale le trasmissioni sono vietate. Dunque, niente partita.

Niente Bellingham e Kane in tv: il partito dei tifosi inglesi scontenti

Oltre il caso specifico, che può definirsi limite, la legge non piace a tutti in Inghilterra. Molti tifosi, tra i quali quelli che non possono recarsi allo stadio per causa di forza maggiore, chiedono da tempo di poter vedere "la partita del giorno" a livello europeo. Bellingham e Kane, al Real Madrid e al Bayern Monaco, hanno creato un ulteriore spinta di coloro che chiedono che questo vincolo cada.

Keegan Pierce, amministratore delegato della Liga per il Regno Unito e Irlanda, ha dichiarato al "The Sun": “Siamo delusi. I fan britannici non potranno guardare il Clásico, né il debutto di Bellingham, questo fine settimana, a causa della regola autoimposta del Regno Unito di non giocare a calcio il sabato dalle 14:45. Anche se sosteniamo pienamente le misure volte a favorire la frequentazione degli stadi inglesi, riteniamo che il blackout debba essere limitato alle partite ingelesi e non alle competizioni all'estero".