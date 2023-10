Barcellona-Real, Ancelotti senza Florentino ma con Bellingham: "Al 100% titolare"

Carlo Ancelotti e il Real Madrid sono pronti, Bellingham pure: "È al cento per cento e sarà titolare contro il Barcellona ". L'allenatore dei Blancos ha parlato alla virgilia del Clásico in programma domani, sabato 28 ottobre , alle 16:15 al "Camp Nou" . In conferenza stampa Ancellotti ha spiegato: "La squadra è motivata, è una partita importante, speciale. Sarà il primo Clásico di questa stagione, ma tra Supercoppa , ritorno , Coppa , Champions League , ho la sensazione che quella di stasera sarà la prima di una serie di sfide stagionali con il Barcellona".

Barcellona-Real Madrid, Ancelotti su Bellingham e Modric

Bellingham e un ballotaggio da risolvere in difesa: "Domani Jude giocherà perché sta bene, ha recuperato. Ha recuperato dlal'affaticamento muscolare. Non devo spiegargli cos'è un Clásico. Lo sanno tutti. Parliamo di una delle partite più importanti al mondo. Chi giocherà in difesa? Camavinga ha fatto bene, Mendy è avvantaggiato perché ha riposato a Braga. Mi fido di tutti. E lo sanno anche i giocatori".

Modric in panchina: "Qui sono tutti professionali, non chiedono spiegazioni. Allo stesso modo, di solito, non le do a chi non gioca. Non c'è niente di cui preoccuparsi". Barcellona a parte: "È una grande squadra in generale sia in attacco sia in difesa. Quest'anno sono entrati giovani con molta qualità. Ci aspettiamo lo stesso Barcellona di sempre".