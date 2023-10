Diretta Barcellona-Real Madrid ore 16.15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BARCELLONA - L’attesa è finita: alle ore 16.15, al Lluis Companys, va in scena il Clasico tra Barcellona e Real Madrid. Le due formazioni, rispettivamente al terzo e al secondo posto, sono divise solo da un punto e inseguono il Girona capolista a quota 28 ma con una partita in più. I blaugrana di Xavi sono reduci dal successo per 1-0 contro l’Athletic Bilbao firmato dal baby fenomeno Marc Guiu, a segno al primo pallone toccato a 31” dal suo esordio assoluto con i “grandi”, e sono ancora imbattuti in Liga. I Blancos di Carlo Ancelotti, invece, nell’ultimo turno non sono riusciti ad andare oltre l’1-1 in casa del Siviglia. Non sarà il Clasico di Messi contro Cristiano Ronaldo, ma non mancheranno lo spettacolo e i campioni in campo, a cominciare dall'ultimo Golden Boy che sfida il candidato numero uno per la sua successione: Gavi contro Bellingham. Il piano delle due squadra è chiaro: dare spazio ai propri giovani.