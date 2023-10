Morata, gol e assist: l'Atletico batte 2-1 l'Alaves e supera il Barcellona

L'Atletico Madrid non ha intenzione di fermarsi. La squadra di Simeone ha ottenuto la sesta vittoria consecutiva in Liga imponendosi con il risultato di 2-1 in casa contro l'Alaves. Match nettamente dominato dai colchoneros, che sbloccano il risultato nel primo tempo con la rete di Riquelme al 26' su assist di Morata. È proprio l'attaccante ex Juventus a firmare il gol del raddoppio al 46'. Nella seconda frazione l'andamento della gara resta invariato, con i padroni di casa che sfiorano il tris in diverse occasioni e non rischiano mai. Inutile il gol Guevara al 96'. Simeone supera dunque il Barcellona di Xavi, sconfitto nel Clasico contro il Real Madrid.