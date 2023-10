Vinicius, rinnovo Real: Perez blinda uno dei suoi gioielli

Dal Brasile all'Europa con una valigia carica di sogni: Vinicius Jr è arrivato in Spagna da giovanissimo, appena 18 anni, ma con tanta voglia di emergere ed entrare in una cerchia ristretta di giocatori in grado di poter dire di aver fatto parte del galacticos. Il classe 2000 ha scelto il Real Madrid proprio per la sua storia: un top club in grado di poterlo far crescere fino a diventare uno dei top a livello mondiale. A distanza di 6 anni l'attaccante della Selecao è diventato tutto questo: imprescindibile nell'undici di Ancelotti, decisivo come è stato nella finale di Champions contro il Liverpool nel 2022 e una serie di titoli in bacheca davvero importanti. Per qualità, dedizione e lavoro si è guadagnato un post al Real Madrid e ora ha firmato il rinnovo di contratto coi blancos. Questa mattina, infatti, la società ha pubblicato il comunicato e al suo interno un breve video: Vinicius e Florentino Perez, attento anche al mercato per la prossima stagione, al momento della firma sul nuovo accordo fino al 2027 e insieme a ripercorrere i migliori momenti con la maglia del Real del brasiliano, il tutto nella gloriosa sala dei trofei del club.