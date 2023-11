Simeone glissa sul rinnovo con l'Atletico: "Nulla da dire"

Diego Simeone ha parlato alla vigilia della trasferta dell' Atletico Madrid sul campo del Las Palmas . L'occasione è stata propizia anche per affrontare un tema spinoso, dribblato dal tecnico alla vigilia della gara valida per l' undicesima giornata di Liga .

Simeone, l'Atletico Madrid e il contratto in scadenza

In merito al rinnovo del contratto in scadenza ha commentato: "In questo momento non ho nulla da dire su questo. La mia testa è concentrata solamente sulla gara contro il Las Palmas, che sarà complessa perché affronteremo una squadra che gioca un calcio offensivo e ben organizzato". Simeone allena l'Atletico Madrid dalla stagione 2011/2012. Con l'Atletico Madrid ha vinto ha vinto una Coppa di Spagna, due campionati spagnoli, una Supercoppa di Spagna, due Europa League e due Supercoppa UEFA. Simeone non aveva nascosto che gli farebbe piacere allenare la Lazio.