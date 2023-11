Liga, Real Madrid bloccato sul pari dal Rayo: Ancelotti a -2 dal Girona

Il Real Madrid non va oltre lo 0-0 in casa contro il Vallecano nel dodicesimo turno di Liga . La formazione di Carlo Ancelotti, dopo la vittoria nel Clasico nella scorsa giornata, viene bloccato dal Rayo al Santiago Bernabeu e perde l'occasione di agganciare il Girona in testa alla classifica del massimo campionato spagnolo. I blancos sono ora secondi a 29 punti, a meno due dalla capolista. Successo esterno per 3-2 per l 'Athletic Bilbao sul campo del Villarreal . Formazione di Valverde avanti di tre reti con Ruiz de Galarreta, Nico Williams e Inaki Williams. Poi nel finale di gara il tentativo di rimonta dei padroni di casa con i guizzi Moreno e Sorloth, ma non bastano.

Vincono Valencia e Alaves

Quarto risultato utile consecutivo per il Valencia, che batte di misura in casa il Granada (1-0). Decisivo il rigore trasformato da Pepelu nel recupero del primo tempo, al 52'. Il Granada, al terzo stop di fila in campionato, resta fermo a quota 6 punti, in zona retrocessione. L'Alaves invece ha superato in casa per 1-0 l'Almeria, ultimo in classifica: decisiva la rete di Sedlar al 79'. Nel primo tempo i padroni di casa hanno fallito un calcio di rigore con Hagi.