Isco rinato al Betis dopo il buio al Real. E la clausola rescissoria...

Fantasia al potere, l'apice raggiunto al Real Madrid , la lenta decaduta fino ad una inimmaginabile rinascita. Se i riflettori della Liga sembrano tutti per Jude Bellingham , grande protagonista in campionato e in Europa con la camiseta blanca, non può essere trascurata la ripresa vertiginosa di Francisco Roman Alarcon Suarez, per tutti Isco . Il periodo da svincolato, l'arrivo al Betis che sembrava un'ultima spiaggia, e invece...

Isco, dal periodo buio alla rinascita col Betis

E invece Isco ha saputo riprendere in mano la sua carriera, diventato un grande protagonista della prima fetta di campionato, trascinando il Betis al sesto posto in classifica dopo 12 giornate e al primo posto nel girone di Europa League. Eppure, soltanto qualche mese fa, la sua carriera sembrava prematuramente giunta al tramonto. Tanti up&down al Real Madrid, con diversi momenti bui, come raccontato dallo stesso centrocampista. L'addio da parametro zero nel 2022, l'approdo al Siviglia ma la separazione arriva a dicembre dello stesso anno. Il motivo, rivelato successivamente, per una rissa con il ds Monchi. Quando nessuno sembrava credere più in lui, dopo mesi da svincolato, ecco che in estate arriva il Betis. Isco ritrova condizione fisica e soprattutto la voglia di giocare, e di mettersi in mostra. In appena 12 apparizioni in Liga 2 gol, 2 assist e ben 8 premi come Hombre del Partido. Anche in Europa League il rendimento è ragguardevole: 2 vittorie in 3 partite, 1 gol decisivo segnato contro lo Sparta Praga. E il futuro potrebbe regalare sorprese...