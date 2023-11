Girona inarrestabile, 5ª vittoria di fila, resta al 1° posto: Rayo rimontato

MADRID (Spagna) - Continua la marcia inarrestabile del Girona che infila il quinto successo di fila, passando in rimonta sul campo del Rayo Vallecano, blindando il primato in Liga davanti a Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid. La rivelazione del campionato spagnolo non vuole fermarsi e grazie alle reti di Dovbyk e Savio conquista altri tre punti che imprezioscono l'avvio di stagione della formazione di Michel. Niente da fare per il Rayo che nonostante il vantaggio iniziale firmato da Alvaro Garcia torna a conoscere la sconfitta dopo 8 risultati utili consecutivi.

Liga, la classifica

Rayo Vallecano-Girona, la partita

Partenza lampo dei padroni di casa che al 5' passano subito: Palazon serve Alvaro Garcia che calcia in velocità, bacia il palo, e sblocca il match. Fatica a reagire il Girona che grazie a Gazzaniga evita in due occasioni il raddoppio Rayo. Al 30' arriva la scossa ospite con Dovbyk che inizia a prendere confidenza con la porta avversaria per poi colpirla al minuto 42. Accade tutto sull'asse ucraino con Tsygankov che serve Dovbyk, controllo e palla sotto al sette per l'1-1 che manda le due squadre a riposo. Ad inizio ripresa sono i padroni di casa a provare a rimettere la testa avanti con tre chance nel giro di due minuti. Al primo affondo però è il Girona a completare la rimonta: Dimitrievski respinge su Dovbyk, il più rapido è Savio nel ribadire a rete l'1-2. Il forcing dei ragazzi di Fracnisco Rodriguez è tutto nel tentativo di Bebe al minuto 87, il Girona controlla e da grande squadra conquista tre punti fondamentali per continuare a sognare.