"Real Madrid, troppi infortuni: la drastica decisione di Florentino Perez"

Spettacolo Real Madrid in Liga . I blancos continuano a macinare punti, ribattendo colpo su colpo alla sorpresa Girona : manita al Valencia con show di Vinicius e Rodrygo e secondo posto a -2 dai catalani. Eppure, in un momento comunque positivo, in casa merengues c'è tensione in merito alla situazione infortunati . Come riportato dalla Spagna, il nuovo infortunio patito da Arda Guler è la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Real Madrid, troppi infortuni: è rivoluzione

Secondo Marca Florentino Perez ha deciso di rivoluzionare lo staff medico del club, allontanando il responsabile Niko Mihic. Il talentino turco Guler, acquistato la scorsa estate dal Real Madrid, non ha ancora giocato 1' in gare ufficiali. Prima il problema al menisco rimediato in estate, poi, quando tutto sembrava pronto per il rientro, ecco il nuovo stop: fastidio al quadricipite destro e ritorno rinviato di circa un mese. Ma la situazione problematica di Arda Guler non sarebbe l'unica ad aver infastidito la società. Per il quotidiano spagnolo alla base della decisione ci sarebbero soprattutto gli innumerevoli infortuni muscolari subiti dai calciatori del Real Madrid nel 2023. A partire da Karim Benzema (ora in Arabia in forza all'Al-Ittihad), passando per Dani Ceballos e David Alaba. E così, dopo una collaborazione durata 6 anni, il club ha deciso di separarsi da Mihic.