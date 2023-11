Lewandowski furioso, Yamal incredulo: il gesto polemico che agita il Barcellona

Il Barcellona vince in rimonta e tiene il passo del Real Madrid. I blaugrana, dopo lo svantaggio iniziale siglato da Omorodion dopo pochissimi secondi dall'inizio della gara, ribalta l'Alaves con la doppietta di Lewandowski nella ripresa. Eppure l'attaccante polacco non è arrivato nelle prime pagine soltanto per i due gol decisivi segnati nell'ultimo turno.