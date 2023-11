Benitez e Milan-Liverpool: "Il livello d'inglese e il discorso all'intervallo"

Benitez e ricordi Milan-Liverpool

Benitez ha parlato ad As ripercorrendo i momenti di quella rimonta: "Il mio livello di inglese era di base e per far capire... Ero in allenamento, c'era molto vento e vorrei dire a Gerrard di stare attento con il vento, ma lo pronuncio male e gli dico di stare attento con il vino". Tornando alla gara: "Sul 2-0 scrivevo sul quaderno quello che volevo dire nell'intervallo per fare bene il discorso, con una buona pronuncia per motivare i ragazzi. Ed è stato allora che abbiamo subito il terzo gol. Dico loro che non abbiamo nulla da perdere e che non dobbiamo chinare il capo. In pochi minuti abbiamo pareggiato e tutto è cambiato, è stato pazzesco. Ero fiducioso ma non così tanto". Poi è tornato sull'attualità e sul momento del suo Celta Vigo...