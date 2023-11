Real Madrid, che guaio: grave infortunio per Camavinga

Brutte notizie per il Real Madrid e per Carlo Ancelotti. Non solo le preoccupazioni per le condizioni di Vinicius dopo il ko col suo Brasile, ma anche l'esito che è arrivato dopo gli esami svolti da Camavinga. Il centrocampista è tornato a Madrid dopo aver subito un duro colpo in allenamento da Dembelé durante il ritiro con la Francia. Sensazioni sin da subito non troppo positive che sono state confermate dalla risposta dello staff medico dei blancos.