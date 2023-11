Vinicius ko, altro guaio Real Madrid: possibile rientro nel 2024. Il comunicato

Il Real Madrid perde i pezzi durante questa sosta per la nazionali. Dopo Camavinga, out per un infortunio al ginocchio, tocca a Vinicius Jr dare forfait per i prossimi mesi. Il brasiliano ha accusato nei giorni scorsi un problema muscolare con il Brasile nel corso della gara poi persa contro la Colombia. L'esterno offensivo è rimasto a terra qualche minuto prima della sostituzione poco prima della mezz'ora di gioco. Di ritorno a Madrid ha effettuato gli esami strumentali per capire l'entità del guaio fisico.