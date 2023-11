“Ancelotti via, ma il Real non sa nulla: è caos. Spunta De Zerbi”

Secondo posto in campionato (a -2 dal Girona primo) e qualificazioni agli ottavi di Champions League già raggiunta. Il Real Madrid arriva a novembre in corsa per tutto, eppure in casa merengues si guarda già al futuro. A tenere banco in questo momento non è la questione del mercato, ma quella della panchina. Carlo Ancelotti ha un contratto in scadenza a fine anno, e secondo Sport i blancos avrebbero già deciso il sostituto: Roberto De Zerbi .

"Real Madrid, De Zerbi per il post Ancelotti"

Per il quotidiano spagnolo sarebbe un altro italiano in pole position per prendere il posto di Ancelotti al termine della stagione sportiva in corso. De Zerbi sta sorprendendo con il suo Brighton, e dunque sarebbero già stati intrapresi i primi contatti con il tecnico. Florentino Perez lo riterrebbe pronto per il grande salto nella sua carriera: un profilo che piacerebbe anche per la sua capacità di far crescere i giovani talenti. Il Real Madrid ha scelto la linea verde già da tempo: in rosa si annoverano talenti mondiali ma ancora giovanissimi come Camavinga, Tchouameni, Bellingham, Vinicius, Rodrygo, Valverde e Militao. A questi si aggiunge Arda Guler (ancora alle prese con problematiche fisiche e in attesa di debutto) oltre a Endrick: il brasiliano, fresco di convocazione con la nazionale maggiore verdeoro, arriverà presto a Madrid. Ma De Zerbi, per Sport, piacerebbe anche perché, oltre a far crescere giovani talenti, è riuscito a far riemergere calciatori ben lontani dalla forma migliore. Uno degli ultimi esempi Ansu Fati, spento al Barcellona e rinato al Birghton. E Ancelotti?