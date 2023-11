Il Barcellona si salva all'82' grazie a un autogol: 1-1 col Rayo Vallecano

MADRID (Spagna) - In attesa di Girona, Real e Atletico Madrid, rischia di perdere terreno in classifica il Barcellona che, salvata da un autogol all'82' propiziato da Lewandowski, non va oltre l'1-1 sul campo del Rayo Vallecano. Con questo pareggio i blaugrana di Xavi restano al terzo posto della classifica di Liga con 31 punti conquistati in 14 partite, uno meno dei Blancos di Ancelotti e tre della capolista (con una gara giocata in più), e tre sopra i colchoneros di Simeone (che al momento hanno disputato 12 match).